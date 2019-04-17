اليوم..توقيع خطاب نوايا بين "الصناعات الغذائية" ومنظمة العمل الدولية

كتب – إسلام سعيد

توقع غرفة الصناعات الغذائية ومنظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، خطاب النوايا الخاص بمشروع "روابط لتنمية سلسلة القيمة فى قطاع الألبان.

ويوقع من جانب منظمة العمل الدولية "إريك أوشلين" مدير مكتب المنظمة بالقاهرة ومن جانب الغرفة المهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس الإدارة الغرفة، وشركة بورسعيد للتصنيع الغذائى – ريادة ومركز التجميع "شركة الفرعونية لتجميع الألبان".

يحضر التوقيع الدكتور حسين منصور رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من ممثلى شركات الألبان ومنتجاته من أعضاء الغرفة وممثلى الجهات المعنية.

يأتى هذا التوقيع فى إطار مشروع "خلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى و بتمويل من الحكومة النرويجية.

ويهدف المشروع الى إشراك ودمج جميع الأطراف الفاعلة فى قطاع الألبان لتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يضمن دمج صغار المنتجين فى القنوات الرسمية من خلال تطوير مراكز تجميع الألبان وتأهيلها، وبما يتوافق مع متطلبات الهيئة المصرية لسلامة الغذاء لتقوم مراكز التجميع بدور محورى فى تقديم الدعم الفنى وتأهيل صغار منتجى الألبان لضمان إنتاج حليب عالى الجودة يتم تداوله بشكل آمن وملائم.

كما سيتم فى ذات اليوم عقد الندوة الثانية الخاصة بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحضور الدكتور حسين منصور رئيس مجلس ادارة الهيئة وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية بقاعة المسرح فى الدور الأول.