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الوطنية للانتخابات تضع 3 وسائل للاستعلام عن لجنتك فى الاستفتاء.. اعرف لجنتك

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:13 م
الوطنية للانتخابات تضع 3 وسائل للاستعلام عن لجنتك فى الاستفتاء.. اعرف لجنتك المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم
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أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إعلانا توعويا للمواطنين للاستعلام عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك من خلال توفير 3 وسائل للاستعلام.

وتضمن الإعلان 3 وسائل للاستعلام عن لجان الاستفتاء من خلال:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالى، وإدخال رقمك القومى حتى تعرف مكان لجنتك.

https://www.elections.eg/

الاتصال برقم 141

من خلال رقم الخط الساخن 141 ويمكن الاتصال به عبر أى خطوط ارضية أو محمولة.

رسالة نصية لـ 5151

من خلال إرسال الرقم القومى فى رسالة نصية لـ 5151.


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