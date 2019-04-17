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بصوت محمد فؤاد..

الوطنية للانتخابات تحث المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على الدستور بأغنية "خدنا معاك"

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:01 م
الوطنية للانتخابات تحث المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على الدستور بأغنية "خدنا معاك"
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أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات أغنية "خدنا معاك" للمطرب محمد فؤاد، لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات.

 

وانطلاقا من دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصها بتوعية الناخبين وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على الدستور أعدت أغنية "خدنا معاك" بصوت الفنان محمد فؤاد ومن كلمات محمد البوغه، والحان أحمد العتبانى، وتوزيع خالد نبيل، ومن اخراج كمال عبد العزيز.

 

 وتتضمن كلمات الأغنية حث المواطن على النزول والمشاركة فى الاستفتاء:

 

 جمع كل الحبايب وكل القرايب من جديد

 خليها على الله ..

 يلا حلمنا مبقاش بعيد..

 ما خلاص فات الكتير باقى القليل..

 مستنى اية..ده المصرى تملى القوة والعزم شديد..

 يلا نكمل حلمنا بينا ياعم حبة فوقان عايزين الهمة وشغل الذمة..

 ياخلق فى كل مكان ورو الناس عزوتنا الله يجمعنا كمان وكمان..

مع بعضينا مشينا السكة والصعب أهو عدا وخلاص..

 وعرفنا الدنيا بحالها ان عندنا أصل وإخلاص وعزيمة حديد وإيمانا شديد..

قوم يلا ياسيد الناس..

أنا نازل ..مين قال جاى معايا ؟

أنا نازل ومعايا طرمس شاى..

أيوه انا نازل ..

خدنا معاك..

مش سامع خدنا معاك

 

 

 


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خدنا معاك

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