"الهجرة" تطلق العدد الرابع من مجلة "مصر معاك" للتواصل مع المصريين بالخارج

كتب محمود راغب

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الرابع من المجلة الشهرية للوزارة بعنوان "مصر معاك"، والتي أصبحت أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث على أرض الوطن، واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.



هذا وترحب الوزارة بتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج للنشر في صفحات المجلة حتى تكون صوتًا للجاليات المصرية المغتربة.



وتضم المجلة، في عددها الجديد، الكثير من الأخبار عن الوزارة وأحدث أنشطتها وفعالياتها، وعددًا من الأبواب التي تعكس روح الوطن وأهمية المشاركة في بناء مستقبله كالاحتفال بعيد تحرير سيناء والتعريف بالإجراءات المطلوبة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكذلك الفنون والثقافة المصرية الأصيلة، وأجمل الأماكن السياحية، إضافة إلى التدشين الرسمي لمؤسسة "مصر تستطيع" لتدعيم التواصل مع العلماء والخبراء المصريين حول العالم، فضلاً عن استعراض حلول بعض الشكاوى الواردة من مواطنينا خارج مصر.



لقراءة المجلة كاملة عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/2KL5tv6







