النيابة تنتقل لمعاينة موقع حادث تصادم "تريلا" وأتوبيس أعلى دائرى المرج

كتب ـ عبد الله محمود

انتقل فريق من نيابة المرج إلي موقع حادث التصادم الذي وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بالطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة، للمعاينة، وأمرت بالتصريح بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، كما انتقل فريق من النيابة الي المستشفي لسماع أقوال المصابين.

قال مصدر مطلع: إن السرعة الزائدة لسائق سيارة النقل، وراء الحادث، مضيفا، أن الحركة المرورية عادت بالطريق الدائرى، بعد توقفها أكثر من 3 ساعات، وأن إدارة المرور رفعت أثار الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بأتوبيس؛ ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين، ونقل المصابون إلى المستشفى؛ لتلقى العلاج اللازم.