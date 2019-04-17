النفط يرتفع لذروة 2019 بدعم نمو الصين وتراجع مخزون أمريكا

رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لأعلى مستوى فى 2019 متخطية 72 دولارا للبرميل، بفضل النمو الاقتصادى القوى المطرد فى الصين وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأمريكية يشير إلى طلب قوى، فى حين استمر شح الإمدادات العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 34 سنتا أو 0.47% إلى 72.06 دولار للبرميل بعد أن بلغت ذروتها خلال التعاملات عند 72.27 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 64.38 دولار للبرميل، مرتفعة 33 سنتا أو 0.52 %، بما يقل قليلا عن أعلى مستوى فى عام 2019 البالغ 64.79 دولار الذى سجلته الأسبوع الماضى.

وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد الصين نما فى الربع الأول 6.4%، مخالفا توقعات بمزيد من التباطؤ، بما يسهم فى تهدئة مخاوف الأسواق العالمية مع اقتراب التوصل لاتفاق تجارى بين الولايات المتحدة والصين على ما يبدو.

وزاد استهلاك الخام فى مصافى الصين، ثانى أكبر مستهلك للنفط فى العالم، فى مارس الماضى 3.2% على أساس سنوى إلى 12.49 مليون برميل يوميا.

وتلقت الأسعار دعما هذا العام من الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا.

ولقيت الأسعار دعما من هبوط غير متوقع للمخزونات الامريكية التى نزلت 3.1 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 12 أبريل الجارى إلى 452.7 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول الامريكى.

ومن المقرر أن تصدر اليوم البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية من إدارة معلومات الطاقة.