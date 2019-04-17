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"النصب باسم الوظيفة".. 7 معلومات عن صاحب شركة متهم بالنصب على راغبى العمل بالجيزة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:00 ص
"النصب باسم الوظيفة".. 7 معلومات عن صاحب شركة متهم بالنصب على راغبى العمل بالجيزة النصب ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على صاحب شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين الباحثين عن فرص عمل.
 
ويرصد "اليوم السابع" 7 معلومات عن المتهم ونشاطه الغير مشروع.

1- استولى على مبالغ مالية من راغبي العمل منتحلا صفة رئيس مجلس إدارة إحدى الجرائد.

2- المتهم سبق اتهامه في قضية نصب ومحكوم عليه في 5 قضايا.

3- المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينيهم بوظائف بالشركات الكبرى والفنادق والمصانع.

4- المتهم حدد مبلغ 350 جنيهًا نظير استمارة شغل وظيفة واصطاد ضحاياه عن طريق شبكة الانترنت.

5- تم ضبط المتهم بحوزته كارنيه مزور يحمل أسمه وصورته مثبت بها إنه رئيس مجلس إدارة جريدة.

6- ضبط مع المتهم 200 كشف ببيانات راغبى العمل  و175 خطاب ترشيح للوظائف.

7- ضبط بحوزة المتهم 150 استمارة مدون بها السيرة الذاتية لراغبى العمل ومبلغ 4 آلاف جنيه.

 

 


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