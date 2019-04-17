"النصب باسم الوظيفة".. 7 معلومات عن صاحب شركة متهم بالنصب على راغبى العمل بالجيزة

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على صاحب شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين الباحثين عن فرص عمل.
ويرصد "اليوم السابع" 7 معلومات عن المتهم ونشاطه الغير مشروع.
1- استولى على مبالغ مالية من راغبي العمل منتحلا صفة رئيس مجلس إدارة إحدى الجرائد.
2- المتهم سبق اتهامه في قضية نصب ومحكوم عليه في 5 قضايا.
3- المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على تعيينيهم بوظائف بالشركات الكبرى والفنادق والمصانع.
4- المتهم حدد مبلغ 350 جنيهًا نظير استمارة شغل وظيفة واصطاد ضحاياه عن طريق شبكة الانترنت.
5- تم ضبط المتهم بحوزته كارنيه مزور يحمل أسمه وصورته مثبت بها إنه رئيس مجلس إدارة جريدة.
6- ضبط مع المتهم 200 كشف ببيانات راغبى العمل و175 خطاب ترشيح للوظائف.
7- ضبط بحوزة المتهم 150 استمارة مدون بها السيرة الذاتية لراغبى العمل ومبلغ 4 آلاف جنيه.
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