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المطيرى: خرجنا بقرارات مصيرية موحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:24 م
المطيرى: خرجنا بقرارات مصيرية موحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مؤتمر العمل العربى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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وجه فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، التحية ﻷطراف عملية اﻹنتاج الثلاثة (حكومات -أصحاب أعمال-عمال)، لمناقشتهم قضايا العمل والعمال ودراسة ملفات التنمية المستدامة التي تستهدفها المنطقة العربية في 2030.
 
وجدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي، مؤكدا اهتمام الرئيس بطبقة العمال دائما، وملفات العمل.
 
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية، اليوم اﻷربعاء، لمؤتمر العمل العربي في دورته ال46، المنعقد بالقاهرة بحضور 17 وزير عربى، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأكد فايز المطيري، نجاح مؤتمر العمل العربى في الخروج بقرارت مصيرية موحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن المنظمة ستواصل جهدها لتكون حاضنة للعمل والعمال العرب.
 
ولفت المطيرى، إلى أن تقرير منظمة العمل العربية، قدم العديد من الحلول في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة المؤتمر لمتطلبات سوق العمال، وتدريب العمال لتحقيق التناغم المطلوب في اﻷسواق العربية.
 
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية فى قلب كل عربي، مؤكدا أن اجتماع مؤتمر العمل العربى يعكس وحدة الصف والاعتراف بأن القدس عاصمة فلسطين.
 
 

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