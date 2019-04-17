المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لاتجارهم فى المخدرات بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 43401 لسنة 2018، جنايات مركز بلبيس، ليوم 20 سبتمبر،عندما تمكن كل من الرائد أحمد حسن، والرائد أحمد فخرى العزازى، بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر، برئاسة العقيد أحمد رمضان رئيس فرع مكافحة العاشر، من ضبط كل من "جمال ع إ" 55 سنة جزار، وشقيقه" أبوبكر" 59 سنة جزار، وابن الأول "إبراهيم" 18 سنة جزار، و"عماد س أ" 34 سنة تاجر خضار، بتكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهمين من الأول والثالث والرابع وإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم الثانى.