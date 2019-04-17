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المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لاتجارهم فى المخدرات بالشرقية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:52 ص
المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى لاتجارهم فى المخدرات بالشرقية سجن - صورة أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، 3 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وإنقضاء الدعوى للمتهم الثانى لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 43401  لسنة 2018، جنايات مركز بلبيس، ليوم 20 سبتمبر،عندما تمكن كل من الرائد أحمد حسن، والرائد أحمد فخرى العزازى، بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر، برئاسة العقيد أحمد رمضان رئيس فرع مكافحة العاشر، من ضبط كل من "جمال ع إ" 55 سنة جزار، وشقيقه" أبوبكر" 59 سنة جزار، وابن الأول "إبراهيم" 18 سنة جزار، و"عماد س أ" 34 سنة تاجر خضار، بتكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهمين من الأول والثالث والرابع وإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم الثانى.

 

 


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