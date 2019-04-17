المجلس القومى للمرأة يواصل فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة"

كتب سيد الخلفاوى

واصل المجلس القومى للمرأة لليوم الرابع حملة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 حتى 17 أبريل الجارى بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونظم فرع المجلس لقاء جماهيريا بمركز ومدينة العدوة بمشاركة 1145 سيدة ورجلا، بالإضافة لحملة طرق الأبواب وذلك بقرى مركز سمالوط بقرى البيهو، وشوشة وبنى غنى وقلوصنا وإطسا البلد، والمركز الثانى المنيا بنى محمد سلطان والحوارتة والزاوية البحرية ودمشاو والشعراوية هاشم، والإسماعيلية صفط الخمار وبنى عبيد زهرة وصفط اللبن .

كما تضمنت اللقاءات التعريف بالتعديلات الدستورية وتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية واستهدفت 29800 سيدة، كما عقد فرع المجلس بالمحافظة ندوة بديوان عام المحافظة لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى التعديلات الدستورية بمشاركة 120 سيدة ورجلاً.