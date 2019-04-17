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المجلس العسكرى بالسودان يلزم الجهات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها وممتلكاتها

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:59 م
المجلس العسكرى بالسودان يلزم الجهات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها وممتلكاتها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
الخرطوم(أ ش أ)
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أصدر رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً يحمل الرقم (12)، بالإفصاح الفورى عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.

وألزم المرسوم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التى تمتلك حكومة السودان فيها حصة، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أى معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان.

وقضى المرسوم بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزى والجهات المختصة.

وحدد المرسوم 72 ساعة فقط لاكتمال هذه الإجراءات، وفى حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً .

 


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