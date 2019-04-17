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الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:58 م
خالد صلاح
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المبعوث الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط يؤكد تقارير حول موعد الإعلان عن خطة إدارة ترامب

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:19 م
المبعوث الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط يؤكد تقارير حول موعد الإعلان عن خطة إدارة ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أكد المبعوث الأمریكى الخاص للسلام فى الشرق الأوسط جیسون جرینبلات، صحة تقرير إعلامى كشف عن أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب وصهره أبلغ المشاركين باجتماع لسفراء نحو مائة دولة بأن خطة الإدارة الامريكية للسلام فى الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" سيتم الإعلان عنها أوائل يونيو المقبل عقب شهر رمضان المبارك.

ونشر جرينبلات التقرير على صفحته الرسمية على موقع (تويتر) وأرفقه بتعليق "هذا تقرير دقيق"، بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.


ونقل التقرير عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته إن كوشنر حث سفراء الذين التقى بهم فى "بلير هاوس" قصر الضيافة الرئاسى فى واشنطن على أن يكونوا منفتحين تجاه التسوية قبل الإعلان عن الخطة، لكنه لم يكشف عما إذا كانت خطة السلام الأمريكية ستتضمن إقامة دولة فلسطينية.


وأشار التقرير إلى أن إعلان الخطة فى يونيو سيكون عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، كما سيتيح لبنيامين نتنياهو الذى أعيد انتخابه مؤخرا فرصة الانتهاء من تشكيل ائتلافه الحاكم.


وخلال اللقاء الذى ضم نحو 100 سفير من دول العالم، رفض كوشنر المزاعم بأن الخطة تركز فى غالبيتها على تقديم حزمة اقتصادية لدعم الفلسطينيين قائلا إنها ستتضمن عنصرا سياسيا "مفصلا للغاية".


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