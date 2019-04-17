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الكرملين: لا جديد حتى الآن بشأن لقاء محتمل بين بوتين وكيم جونج أون

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:06 م
الكرملين: لا جديد حتى الآن بشأن لقاء محتمل بين بوتين وكيم جونج أون دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)
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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)، دميترى بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية تفاصيل عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وردا على سؤال حول اللقاء المحتمل بين الزعيمين الروسى والكورى الشمالى، قال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء: "لا أستطيع أن أعطى ردا تفصيليا فيما يتعلق بما قلته لكم من قبل، فحتى الآن لا توجد أية تفاصيل بشأن هذا اللقاء".

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قد أعلنت الاثنين الماضى، نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أنه من المتوقع عقد لقاء بين الرئيسين الروسى والكورى الشمالى أثناء زيارة فلاديمير بوتين للشرق الأقصى الروسى للمشاركة فى فعاليات محلية يوم 24 أبريل الجارى.

 


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