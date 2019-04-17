الصحة: وافقنا على تكليف الأطباء دفعتى يونيو وديسمبر 2017 لمن لم يتقدموا

وأوضحت الدكتورة سحر حلمي مدير عام التكليف أنه سيتم فتح باب التقدم بالإدارة العامة للتكليف اعتباراً من 18 أبريل 2019 وحتى 28 أبريل 2019.

يذكر أن وزيرة الصحة، كانت قد اعتمدت حركة تكليف الأطباء دفعة عام 2017، تكليف عام 2019، حيث تم تكليف 8040 طبيباً وطبيبة، موزعين على مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.

كما أكدت الوزارة مؤخراً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تكليف الأطباء، مؤكدةً حرصها على زيادة أعداد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات، لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.