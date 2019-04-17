الصحة العالمية: ارتفاع نسبة الإصابة بالحصبة إلى 300% عالميا خلال الربع الأول من 2019

أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة ارتفع عالميا بنسبة 300% خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019 مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.



وأشارت المنظمة الدولية فى بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أنه العام الثالث على التوالى الذى يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بالحصبة مع انتشار المرض بشكل أكبر فى دول بإفريقيا وآسيا.



وأوضحت المنظمة أن 170 دولة أبلغت عن 112,163 حالة حصبة حتى الآن فى 2019، مقارنة بـ28,124 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرجحة أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك مع تقديرها بأن حالة واحدة فقط من بين 10 حالات يتم الإبلاغ بها على مستوى العالم.



وذكرت المنظمة أن إفريقيا وحدها شهدت 700% زيادة فى حالات الحصبة حتى الآن فى 2019، بينما شهدت أوروبا ارتفاع 300%.



ونوهت أيضا بأن أمصال الحصبة فعالة فى منع الإصابة بالمرض بنسبة 97% لكن افتقار القدرة على الوصول إلى الدول الأفقر يكمن وراء تفشى المرض بهذا الشكل.



ولفتت المنظمة إلى أنه رغم ذلك فإنه خلال الشهور الأخيرة فى دول ذات معدلات تطعيم مرتفعة بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ارتفعت حالات الإصابة بالحصبة، إلا أن ذلك كان على مستوى أصغر بكثير من الدول الفقيرة.



وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن هيئة مراكز الحد من الأمراض والوقاية منها الأمريكية ألقت باللوم فى تفشى المرض بأمريكا على المسافرين غير المطعمين العائدين من الدول ذات التفشى المرتفع بالحصبة.