الصحة: إعدام 5 أطنان أسماك مملحة ومدخنة فاسدة وإغلاق 200 منشأة مخالفة

جاء ذلك خلال عدد من الحملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، على المنشآت الغذائية وذلك استعداداً للاحتفال بأعياد الربيع.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكداً اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أن الحملات قامت بالمرور على عدد (1493) منشأة غذائية، فيما تم ضبط 16 طناً و451 كجم أغذية متنوعة و(930,83 لتر) مشروبات وعصائر للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب عدد (2265) عينة متنوعة من الأصناف الغذائية المتداولة بالأسواق، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

وأضاف" عيد" أنه تم تحرير عدد (1429) محضراً حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد (200) منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت.

وشدد "عيد" على أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى ذات السياق قدم المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة عدداً من النصائح والإرشادات للمواطنين عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة بمناسبة أعياد الربيع، حيث أشار إلى أن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا، هذا النوع يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمواطنين.

وشدد مجاهد على التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة، محذراً من شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل، مع ضرورة التأكد من توافر الاشتراطات التالية في الأسماك التى يمكن شراؤها:-

• البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

• لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

• قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

• عيونها بارزة تتميز باللمعان.

• مراعاة أن يكون لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردي.

وشدد على عدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك وقد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

ونصح بتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظراً لتركيز السموم في هذه المناطق، لافتاً إلى أنه عند الإحساس بأي أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم مؤكداً توافر الأمصال المضادة للسموم بجميع المستشفيات.

كما شددت وزارة الصحة على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالتالى:-

• ضرورة نظافة البيئة المحيطة بالمنشأة.

• ضرورة حصول المنشأة على ترخيص.

• ضرورة حصول العمال على شهادات صحية سارية.

• التأكد من نظافة المنشأة بصفة مستمرة، وألا تنبعث منها أى روائح كريهة.

• خلو المنشأة من الحشرات الطائرة والزاحفة.

• خلو المنشأة من أي مخلفات.

• وجود سلات قمامة محكمة الغلق.

• وجود أحواض لغسيل الأيدي بها صابون أو مطهرات ومناشف أحادية الاستخدام.

• ملاحظة عدم ظهور أى علامات مرضية على العمال مثل (عطس – رشح – بثور أو تقيحات باليد.)

• ضرورة التأكد من أن تكون براميل التمليح خشبية ونظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح.

• المنشأة بهاء وسائل جيدة للإضاءة والتهوية.

• جميع الفتحات والنوافذ مغطاة بسلك ضيق النسيج.

• عدم وجود أى مصادر تلوث بالمنشأة (مواسير سقوط أو بالوعات صرف صحى أو دورات مياه تفتح مباشرةً على أماكن البيع أو التجهيز).