السيطرة على حريق نشب بــ3 محلات بطهطا سوهاج بسبب تسريب لغاز البوتاجاز

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز طهطا، من السيطرة على حريق نشب بمحل ساعاتى عقب تسريب لغاز البوتاجاز لحظة قيام أحد الأشخاص فى المحل بملء "بمبة" صغيرة من أسطوانة للغاز نتج عن ذلك احتراق محل الساعاتى بالكامل وامتداد النيران لمحل حلوانى ومحل لتجارة المسمار دون حدوث إصابات.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير بوجود حريق بعدد من المحلات بدائرة قسم شرطة طهطا دون حدوث خسائر بالأرواح.

وبالفحص تبين من التحريات التى قام بها رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب حريق بمحل ساعاتى ملك رومانى . ن . م بدائرة قسم والذى أتت النيران على محتواياته بالكامل نتيجة تسريب لغاز البوتاجاز أثناء تعبئة "بمبة" من الأسطوانة امتداد الحريق لمحل حلوانى مجاور ومنه لمحل لتجارة المسمار تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.