video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق نشب بــ3 محلات بطهطا سوهاج بسبب تسريب لغاز البوتاجاز

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:36 م
السيطرة على حريق نشب بــ3 محلات بطهطا سوهاج بسبب تسريب لغاز البوتاجاز الحريق
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز طهطا، من السيطرة على حريق نشب بمحل ساعاتى عقب تسريب لغاز البوتاجاز لحظة قيام أحد الأشخاص فى المحل بملء "بمبة" صغيرة من أسطوانة للغاز نتج عن ذلك احتراق محل الساعاتى بالكامل وامتداد النيران لمحل حلوانى ومحل لتجارة المسمار دون حدوث إصابات.

 

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير بوجود حريق بعدد من المحلات بدائرة قسم شرطة طهطا دون حدوث خسائر بالأرواح.

 

وبالفحص تبين من التحريات التى قام بها رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب حريق بمحل ساعاتى ملك رومانى . ن . م بدائرة قسم والذى أتت النيران على محتواياته بالكامل نتيجة تسريب لغاز البوتاجاز أثناء تعبئة "بمبة" من الأسطوانة امتداد الحريق لمحل حلوانى مجاور ومنه لمحل لتجارة المسمار تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بالأرواح.

 

جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على 3 حرائق بسوهاج ولا خسائر بشرية

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حريق

الحماية المدنية

طهطا

محل ساعتى

اسطوانة بوتاجاز

تسريب للغاز




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة