السيطرة على حريق بمخزن فى الفيوم دون إصابات بشرية

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق بمخزن أخشاب بقرية منشأة الجزائر بمركز الفيوم دون وقوع إصابات أو وفيات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مركز شرطة الفيوم بنشوب حريق بمخزن بناحية قرية منشأة الجزائر بدائرة مركز الفيوم وأنتقل ضباط الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن كسر أخشاب بقطعة أرض فضاء على مساحة 900 متر ملك المواطن ياسر ى 49 سنة ونتج عن الحريق احتراق بعض محتويات المخزن وبسؤال مالك المخزن أرجع نشوب الحريق نتيجة إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحد بلتسبب فى الواقعة تحرر المحضر رقم 2259 لسنة 2019 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.