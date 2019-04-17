السيسى يتابع الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة ومراجعة الإجراءات والخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظة بورسعيد.





ووجه الرئيس بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الدولة على بدء مرحلة جديدة من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية.