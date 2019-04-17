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السجن 10 سنوات لعاطل قتل جاره بـ"سكين" فى الشرقية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:17 م
السجن 10 سنوات لعاطل قتل جاره بـ"سكين" فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عاطلا بالسجن 10 سنوات، لقيامه بقتل جاره طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما.

 

وصدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

 

وتعود أحداث القضية رقم 25583 لسنة 2017، جنايات مركز بلبيس، ليوم 10 مايو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بوصول" وائل ع ع" 23 سنة عامل للمستشفى العام جثة هامدة، وتوصلت تحريات النقيب هشام عبد الحميد، معاون مباحث بلبيس، إلى قيام " أحمد م" مقيم دائرة المركز بقتل المجنى عليه، بسبب نشوب مشاجرة بينه والمجنى عليه فى اليوم السابق للواقعة، حيث تربص المتهم بالمجنى عليه وما أن رآه حتى تعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وطعنه حتى فارق الحياة، فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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