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خالد صلاح
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السبت.. وفد من رجال الأعمال التونسيين يزور القاهرة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:58 ص
السبت.. وفد من رجال الأعمال التونسيين يزور القاهرة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
تونس(أ ش أ)
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يزور وفد من رجال الأعمال التونسيين القاهرة السبت المقبل للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية من مجلس الأعمال المصرى التونسى الذى يعقد فى الفترة من 20 إلى 23 أبريل المقبل.

وقال علاء حسين، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بتونس، لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، إن الوفد التونسى المشارك سيكون برئاسة سكرتير الدولة التونسية للدبلوماسية الاقتصادية.

وأضاف أن مجلس الأعمال سيناقش فرص تعزيز الاستثمارات والتبادل التجارى المشترك بين البلدين، وسبل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين لتعزيز إقامة مشروعات مشتركة وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، بما يساهم إيجابيا فى تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين.

ويضم الوفد قرابة 50 رجل أعمال تونسيا فى قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع المواد الغذائية والزراعية والكيماويات ومواد البناء، إضافة إلى الملابس الجاهزة وقطاع النسيج والأعلاف.

وأوضح حسين أن فكرة إنشاء مجلس الأعمال المصرى التونسى بدأت فى مايو 2018، وتم الإعلان عن تأسيسه فى نوفمبر من العام نفسه، حيث عقدت الدورة الأولى فى تونس وتم التوقيع على بروتوكول تأسيس المجلس بين منظمة كونفدرالية المؤسسات التونسية "كونكت" وجمعية رجال الأعمال المصريين بهدف الحفاظ على استمرار الحوار الثنائى الاقتصادى الفعال بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجارى والاستثمار المشترك.

وأضاف أنه تم توقيع محضر الاجتماع الأول للمجلس واتفق الطرفان على أن يعقد هذا المجلس بالتناوب بينهما، وأن يتم تحديد برنامج عمل للسنوات 2019-2021 خلال الفترة القادمة.

 


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مجلس الاعمال المصرى التونسى

وفد من رجال الاعمال التونسيين




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