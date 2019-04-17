video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

برعاية رئيس الحكومة وحضور 3 وزراء..

السبت المقبل.. التخطيط القومى يطلق مؤتمر دولى لتعزيز الزراعة المستدامة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:00 ص
السبت المقبل.. التخطيط القومى يطلق مؤتمر دولى لتعزيز الزراعة المستدامة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
 
يطلق معهد التخطيط القومى، المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وذلك على مدار يومى السبت والأحد المقبلين.
 
 
يُعقد المؤتمر، برئاسة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط، وبحضور وزراء التخطيط والزراعة والرى، علاوة على عدد من أساتذة المعهد والمتخصصين فى مجال الزراعة والرى.
 
 
يناقش المؤتمر عدد من القضايا فى إطار الزراعة المستدامة "الاستراتيجيات والمعوقات، والتمويل فى القطاع الزراعى، بالإضافة إلى، الأمن الغذائى فى مصر، وذلك خلال  فعاليات اليوم الأول للمؤتمر.
 
 
على أن يناقش اليوم الثانى، قضايا فى مجال الرى، ومنها استدامة الموارد المائية، الفجوة بين العرض والطلب على المياه، علاوة على، الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الزراعيين: 3 لجان فنية لإصدار تقرير الزراعة المستدامة لأول مرة

الزراعة المستدامة

الموارد المائية

معهد التخطيط

اخبار الاقتصاد

قضايا الزراعة

قضايا المياه




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة