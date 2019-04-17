video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تحدد 6 توصيات لمحصول النبات الطبية لزيادة الإنتاج ..تعرف عليها

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:00 ص
"الزراعة" تحدد 6 توصيات لمحصول النبات الطبية لزيادة الإنتاج ..تعرف عليها بردقوش
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
أصدرت  الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والارشادات الفنية  لمزارعى النبات الطبية حول طرق الرى الممارسات الجيدة في المتابعة  لمحصول  الينسون ، والكراوية ، والشمر ، والبردقوش ،  خلال هذه الفترة حفاظا على الناتج الكمي والكيفي للمحصول.
 
 
وقال  تقرير المحاصيل البستانية ،إن من اهم الممارسات الجيدة  لمتابعة محصول  النباتات الطبية   خاصة   ( الينسون – الشمر – الكراوية ) ، خلال  الفترة الحالية  ،  ضرورة  تنقية الحشائش باليد والتخلص من النباتات الغريبة ، إيقاف الرى استعداد للحصاد .
 
 وأضاف تقرير  المحاصيل  الزراعية ،أنه من اهم  الممارسات الجيدة   لمتابعة زراعات النباتات الطبية وخاصة  البردقوش ،خلال هذه الفترة حفاظا علي الناتج الكمى والكيفى للمحصول  يجب  الانتهاء من الحشة الأولى للزراعات القديمة ،  ضرورة  إضافة 100 كجم /فدان سلفات أمونيوم في الأراضى القديمة وتزداد إلي 150 كجم / فدان سلفات أمونيوم فى الأراضى الجديدة  ، الري كل 15 إلى 20 يوما .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تشن حملات إرشادية للمحاصيل البستانية و تجديد المزارع القديمة

" الزراعة": برامج لتوعية المحاصيل البستانية لزيادة الإنتاج التصديرى والمحلى

"الزراعة" تواجه مافيا إنتاج شتلات الخضروات والفاكهة بـ4 إجراءات جديدة..حملات على "الصوب" للتأكد من التراخيص..و"المحاصيل البستانية" تتوعد المخالفين بقائمة سوداء.. وإصدار ترخيص لـ43 ألف صوبة

وزارة الزراعة

المحاصيل البستانية

النباتات الطبية

النباتات العطرية

المحاصيل الزراعية

حصاد النبات الطبية




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة