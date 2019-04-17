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الرئيس الفرنسى يأمل فى إعادة بناء كنيسة نوتردام خلال 5 سنوات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:56 م
الرئيس الفرنسى يأمل فى إعادة بناء كنيسة نوتردام خلال 5 سنوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رويترز
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تعيد بلاده بناء كاتدرائية نوتردام التي دمرها حريق هائل، وقال إنه يأمل في إنجاز العمل في غضون خمس سنوات.

وخصص ماكرون يوم الثلاثاء (16 أبريل ) خطابا تلفزيونيا مُقتضبا في وقت ذروة المشاهدة للحديث عن حريق يوم الاثنين في قلب العاصمة باريس، وأجّل مرة أخرى حديثا بشأن استجابته لشهور من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وزار ماكرون موقع الحريق في ساعة مُتأخرة من مساء الاثنين (15 أبريل ) وتعهد وقتها بإعادة بناء الكاتدرائية التي تعود أجزاء منها إلى القرن الثاني عشر.

وانتشر الحريق بسرعة في سقف الكاتدرائية وامتد إلى قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على إثر ذلك، ثم سقط السقف كله.

واحتاج الأمر لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران، حيث عملوا طوال الليل لإطفاء الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه.

 

 

 


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