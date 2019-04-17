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الرئيس الإندونيسى يلتقط مقطع فيديو "سيلفى" مع الملك سلمان بن عبد العزيز

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:29 ص
الرئيس الإندونيسى يلتقط مقطع فيديو "سيلفى" مع الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الأندونيسى يلتقط مقطع فيديو "سيلفى" مع الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب آسر أحمد
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نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، مقطع فيديو "سيلفى"، جمعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء لقائهما أول أمس، عبر حسابه الرسمى.

الملك سلمان
الملك سلمان

 

ووجه الرئيس الإندونيسي، الذى التقط الفيديو بهاتفه الشخصى، تحية لخادم الحرمين الشريفين، من الشعب الإندونيسي، قائلاً "قبل عامين زار الملك سلمان جاكرتا وبالى، واعتبر بلدنا أندونيسا بلداً أخر له، ونحن أيضاً نعتبر المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة والمدينة المنورة هى بلاد جميع المسلمين، شكرا لكم".

والتقى الرئيس الإندويسنى بالملك سلمان بن عبد العزيز، أول أمس فى مدينة الرياض، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

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