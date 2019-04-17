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الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:26 م
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الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 08:11 م
الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
أ ش أ
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كلف الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين اليوم الأربعاء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية للمرة الرابعة على التوالى والخامسة فى مسيرته.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت")الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى أن ريفلين استقبل نتنياهو فى مقره وسلمه خطابا رسميا بذلك. 


وقال ريفلين - خلال مؤتمر صحفى جمعه بنتنياهو عقب مراسم تكليفه - إنه عقد مشاورات مع قادة الأحزاب خلال اليومين الماضيين للاستماع إلى توصياتهم بشأن اختيار رئيس الحكومة القادمة، وقال إن 65 نائبا فى الكنيست رشحوا نتنياهو لتشكيل الحكومة.


من جانبه، قال نتنياهو إنه سيبذل كل ما فى وسعه لتشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه سيعمل لصالح جميع الإسرائيليين سواء من صوت له أو من لم يصوت له.
وكان تكليف نتنياهو خطوة متوقعة على نطاق واسع يعد أن حصل حزبه الليكود إلى جانب حلفائه من اليمين على أغلبية مقاعد الكنيست فى الانتخابات العامة الأسبوع الماضي.

 

 


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