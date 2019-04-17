الذهب قرب أدنى مستوى فى 4 أشهر مع تعزز الشهية للمخاطرة

(رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، لكن المعدن الأصفر ظل قرب أقل مستوى فى أربعة أشهر بعد نشر بيانات صينية أفضل من التوقعات دعمت السهم الآسيوية وعززت الشهية للمخاطرة.

وزاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1278.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل بما يصل إلى 1.2% فى الجلسة السابقة مسجلا 1272.70 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 27 ديسمبر، وصعد الذهب فى التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 % إلى 1281.20 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 % بعدما أظهرت بيانات استقرار وتيرة النمو الاقتصادى فى الصين فى الربع الأول من العام عند 6.4 % متجاوزة التوقعات التى أشارت لنمو نسبته 6.3%.

وانخفض المعدن الأصفر نحو5% من ذروة فبراير البالغة 1346.73 دولار للأوقية، ويجرى تداوله أقل من المتوسط المتحرك فى 50 يوما و100 يوم، ويقول محللون إن ذلك يشير لمزيد من الضعف.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 15.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين فى التعاملات الفورية 1.3% إلى 887.50 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم واحد % إلى 1363.45 دولار للأوقية.