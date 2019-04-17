الدولار الاسترالي يقفز بعد بيانات صينية

رويترز

ارتفع الدولار الاسترالي لأعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بعد بيانات اقتصادية صينية قوية تجاوزت التوقعات وأعطت دليلا للمستثمرين على تجاوز الاقتصاد العالمي الأسوأ.

وشجعت قفزة الدولار الاسترالي بعض المتعاملين الذين كانوا يبحثون عن اتجاه في الآونة الأخيرة عقب فترة هدوء في أسواق العملة، إلا أنه لم يطرأ تغير يذكر على اليورو والدولار بما يشير إلى أن التقلبات في السوق تظل محدودة.

وتأثرت العملة الاسترالية بنبرة التيسير النقدي لبنك الاحتياطي الاسترالي لكنها ارتفعت فوق 0.72 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ 21 فبراير بعدما أظهرت بيانات صينية نمو الاقتصاد 6.4 % في الربع الأول من العام.

ويتأثر الدولار الاسترالي بالأوضاع الاقتصادية في الصين أكبر شريك تجاري للبلاد، ونزل الدولار الأمريكي، وهو عادة ملاذ آمن، أمام اليورو بعد البيانات الصينية التي هدأت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

ونزل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.2 % إلى 96.846، وصعد اليورو 0.4 % إلى 1.1300 دولار ليعوض خسائر اليوم السابق.