video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الدولار الاسترالي يقفز بعد بيانات صينية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:31 ص
الدولار الاسترالي يقفز بعد بيانات صينية الدولار الاسترالى
رويترز
إضافة تعليق

 ارتفع الدولار الاسترالي لأعلى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بعد بيانات اقتصادية صينية قوية تجاوزت التوقعات وأعطت دليلا للمستثمرين على تجاوز الاقتصاد العالمي الأسوأ.

 

وشجعت قفزة الدولار الاسترالي بعض المتعاملين الذين كانوا يبحثون عن اتجاه في الآونة الأخيرة عقب فترة هدوء في أسواق العملة، إلا أنه لم يطرأ تغير يذكر على اليورو والدولار بما يشير إلى أن التقلبات في السوق تظل محدودة.

 

وتأثرت العملة الاسترالية بنبرة التيسير النقدي لبنك الاحتياطي الاسترالي لكنها ارتفعت فوق 0.72 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ 21 فبراير بعدما أظهرت بيانات صينية نمو الاقتصاد 6.4 % في الربع الأول من العام.

 

ويتأثر الدولار الاسترالي بالأوضاع الاقتصادية في الصين أكبر شريك تجاري للبلاد، ونزل الدولار الأمريكي، وهو عادة ملاذ آمن، أمام اليورو بعد البيانات الصينية التي هدأت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

 

ونزل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.2 % إلى 96.846، وصعد اليورو 0.4 % إلى 1.1300 دولار ليعوض خسائر اليوم السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدولار الأسترالى يقود التعافى واستمرار الضغط على نظيره الأمريكى

الدولار الاسترالى

الصين

الاقتصاد العالمى

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة