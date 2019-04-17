

وأضافت فريلاند - في بيان - :" أن بلادها تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان اليوم الولايات المتحدة ، سنراجع كل الخيارات استجابة لهذا القرار الأمريكي"، مؤكدة أن كندا ستدافع بالكامل عن مصالح الكنديين الذين يقومون بتجارة واستثمار شرعيين مع كوبا، وأنها ناقشت القضية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت الولايات المتحدة فتح الطريق أمام آلاف الدعاوى القضائية ضد الشركات الأجنبية الموجودة في كوبا خصوصا الأوروبية منها، من خلال قرارها تطبيق قانون يعود إلى أكثر من عقدين ما من شأنه إضعاف اقتصاد الجزيرة، ويعود القرار إلى "تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز - بورتون" الصادر في 1996.



ويتيح الفصل الثالث من القانون المذكور آنفًا - نظريا - والذي جمدته منهجيا واشنطن لعدم إثارة غضب الحلفاء، للمنفيين الكوبيين خصوصا التقدم بدعاوى أمام المحاكم الفدرالية الأميركية ضد المؤسسات التي جنت أرباحا بفضل شركات تعرضت للتأميم بعد ثورة العام 1959 في الجزيرة الكاريبية.