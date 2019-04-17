الحكومة: غرفة عمليات مركزية لمتابعة استفتاء التعديلات الدستورية

كتبت هند مختار

تبدأ غرفة العمليات المركزية للحكومة فى تفعيل عملها خلال الساعات القليلة القادمة لمتابعة عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بداية من السبت القادم وعلى مدار الساعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات المركزية للحكومة للتواصل مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس، للتأكد من توافر كافة الدعم اللوجستى خلال عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

كما دعا مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصرى حقه فى الإدلاء بصوته.