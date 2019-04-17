video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحكومة توافق على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:56 م
الحكومة توافق على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر، فيما يخص رسم توثيق سابقة الخبرة وميزانيات آخر ثلاث سنوات لشركات المقاولات المصرية التي تعمل بالخارج أو التي ترغب في العمل بالخارج، بحيث يكون الحد الأقصى لهذا الرسم هو 500 ألف جنيه عند احتساب نسبة الـ 0.5% على جملة مبالغ موازنة الشركات والمنصوص عليها في المادتين رقمى 18،19 من القانون، حتى تتمكن تلك الشركات من التقدم للمشروعات خارج جمهورية مصر العربية وتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الأسواق الخارجية مما يعود على الدولة بالنفع في الحصول على إستثمارات بالعملات الأجنبية.


إضافة تعليق

التوثيق

صناعة مقاولات التشييد والبناء

مصر




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة