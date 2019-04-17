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الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:34 م
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الحكومة تعتمد توصيات لجنتى فض منازعات الاستثمار واللجنة العليا للتعويضات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:09 م
الحكومة تعتمد توصيات لجنتى فض منازعات الاستثمار واللجنة العليا للتعويضات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة السابعة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 8/4/2019، لعدد من الموضوعات، وذلك فى إطار السعي لحل وازالة أى معوقات تواجه المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقمي (26) و (27) المنعقدين بتاريخي 7 و14/4/2019، والمتضمنين بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات.


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