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الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:22 م
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الحريرى: نحاول عدم المس بأحد فى الموازنة المقبلة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:09 م
الحريرى: نحاول عدم المس بأحد فى الموازنة المقبلة سعد الحريرى
رويترز
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 قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء إن من المؤكد أن بلاده تشهد "وقتا صعبا"، لكن الحكومة تحاول عدم الإضرار بأحد في الموازنة المقبلة.

وأضاف الحريري في كلمة أمام البرلمان "صحيح أننا وعدنا بموازنة (2019) خلال شهر أو شهرين، ولكننا نحاول عدم المس بأحد".

وفي فبراير شباط الماضي، التزمت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه للحد من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

 

 


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