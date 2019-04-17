الحركة الشعبية المعارضة بالسودان تعلن وقف "الأعمال العدائية " لمدة 3 أشهر

الخرطوم(أ ش أ)

أعلن رئيس الحركة الشعبية المعارضة بالسودان" قطاع الشمال "، عبدالعزيز آدم الحلو، وقف "الأعمال العدائية " مع الحكومة السودانية، لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من اليوم الأربعاء، السابع عشر من أبريل "2019"، وحتى الحادى والثلاثين من يوليو القادم، وذلك فى كافة مناطق سيطرة الحركة.

وأشار - فى بيان بهذا الصدد - إلى أن القرار يأتى كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمى للمشكلة السودانية، وإعطاء فرصة للتسليم الفورى والسلس للسلطة إلى المدنيين .

وأمر رئيس الحركة الشعبية المعارضة بالسودان، قواته، بالالتزام واحترام هذا الإعلان، والكف عن أى أعمال عدائية إلا فى حالة الدفاع عن النفس - حسب البيان .