الحبس 5 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة،وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى ،المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان،سعيد أبو صالح ،بحبس محمد .س .ا عاطل 5 سنوات وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا .

وكان اللواء سمير أبو زامل دير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا ، من ضبط محمد .س.أ عاطل وبحوزتة مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة ،تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.





