الحبس سنة لـ4 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه بمنشأة ناصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 100 جنيه لـ4 متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه بمنشأة ناصر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسي وعصام اليماني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف ممدوح، محمد ممدوح، كريم محمود، سيد أحمد"، تهمة السرقة وأخر مجهول المبلغ المالى والمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهما "محمود مجدى حسين، ومحمد عبد القادر، كرها عنهما بالطريق العام حال حملهما أسلحة بيضاء، بأن قام المتهم الأول باستدراجهما لمحل الواقعة حيث يتواجد باقى المتهمين، فيما قاما المتهمان الثالث والرابع بإشهار أسلحة بيضاء فى وجه المجنى عليهما، وكان يشد من أزرهما المتهم الأول والثاني، وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز سلاح "أبيض" بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.