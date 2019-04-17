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الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:04 ص
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع حوثية مسيرة بمحافظة الحديدة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:03 ص
الجيش اليمنى يسقط طائرة استطلاع حوثية مسيرة بمحافظة الحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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اسقطت قوات الجيش الوطني اليمنى طائرة استطلاع حوثية مسيرة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية الليلة عن مصادر عسكرية قولها إن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في شمال التحيتا وتحاول رصد وتصوير مواقع العمالقة، وقام الجيش باستهداف الطائرة واسقاطها.


وأضافت مصادر ميدانية أن ميليشيا الحوثي كثفت مؤخرًا من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية في الحديدة، مشيرة إلى أن المليشيا تسعى للتصعيد العسكري بكل الوسائل ومنها القصف والاستهداف ومحاولة التسلل للتقدم نحو مواقع العمالقة في مناطق متفرقة من الحديدة.


وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الهدنة الأممية ودخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 ولم تتوقف الميليشيات الإرهابية عن ارتكاب الخروقات في الوقت الذي تتغاضى الأمم المتحدة عن رفض الميليشيات الالتزام بالهدنة وتنفيذ إتفاقية السويد. وفق بيان المركز الإعلامي لألوية العمالقة.


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