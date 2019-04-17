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الثالثة عصرا.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمر إعلان موعد الاستفتاء على الدستور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:53 ص
الثالثة عصرا.. الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمر إعلان موعد الاستفتاء على الدستور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات-أرشيفية
كتب ــ إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر
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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، فى تمام الثالثة عصراً، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، فى مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمنى لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد.
 

وكان قد حصل "اليوم السابع" على بعض البيانات المتعلقة بالاستفتاء من بينها أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين والذين لهم حق التصويت، والذى يبلغ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية، ويعاونهم حوالى 120 ألف موظف.

 


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