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التمثيل التجارى يتيح 20 فرصة تصديرية للجزائر وألمانيا وجنوب أفريقيا وماليزيا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:56 م
التمثيل التجارى يتيح 20 فرصة تصديرية للجزائر وألمانيا وجنوب أفريقيا وماليزيا أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى
كتب- إسلام سعيد
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نجح مكتب التمثيل التجارى بالجزائر في اتاحة 15 فرص تصديرية تتضمن (الواح رخام – حصى رخام ابيض واحمر واصفر – رتنجات دهانات للبلاط – رتنجات دهانات للبلاط ألوان عديدة – حديد مجلفن بالزنك على شكل لفائف – رتنجات دهانات للسيراميك – اسلاك حديدية على شكل لفائف – رتنجات دهانات على شكل بودرة لطلاء المعادن – حديد مجلفن) لعدد 15 شركة جزائرية.

 

كما تم توفير فرصة تصديرية مفروشات منزلية (الفوط القطنية – بياضات الاسرة – مفارش الطاولات).

 

وعلى جانب آخر، نجح مكتب التمثيل التجاري ببريتوريا في اتاحة فرصة تصديرية للكبريت بدرجة نقاء أكبر من 98% لكمية تتراوح ما بين 1000-3000طن.

 

وأعلن مكتب التمثيل التجاري بكوالالمبور عن توفير فرص تصديري (بطاطس مجمدة ومقطعة – بصل احمر واصفر – برتقال) الى ماليزيا.


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