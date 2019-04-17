التمثيل التجارى يتيح 20 فرصة تصديرية للجزائر وألمانيا وجنوب أفريقيا وماليزيا

كتب- إسلام سعيد

نجح مكتب التمثيل التجارى بالجزائر في اتاحة 15 فرص تصديرية تتضمن (الواح رخام – حصى رخام ابيض واحمر واصفر – رتنجات دهانات للبلاط – رتنجات دهانات للبلاط ألوان عديدة – حديد مجلفن بالزنك على شكل لفائف – رتنجات دهانات للسيراميك – اسلاك حديدية على شكل لفائف – رتنجات دهانات على شكل بودرة لطلاء المعادن – حديد مجلفن) لعدد 15 شركة جزائرية.

كما تم توفير فرصة تصديرية مفروشات منزلية (الفوط القطنية – بياضات الاسرة – مفارش الطاولات).

وعلى جانب آخر، نجح مكتب التمثيل التجاري ببريتوريا في اتاحة فرصة تصديرية للكبريت بدرجة نقاء أكبر من 98% لكمية تتراوح ما بين 1000-3000طن.

وأعلن مكتب التمثيل التجاري بكوالالمبور عن توفير فرص تصديري (بطاطس مجمدة ومقطعة – بصل احمر واصفر – برتقال) الى ماليزيا.