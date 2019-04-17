التعليم: 9 ملايين طالب شاركوا فى مسابقة تحدى القراءة.. وفاز 1188 تلميذًا

كتب محمود طه حسين

يشهد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الخميس، فعاليات الحفل الختامى لمسابقة تحدى القراءة العربى للعام الرابع على التوالي، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المسابقة إلى زيادة الوعى بأهمية القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى، وتنمية مهارات التعلم الذاتى والتفكير التحليلى الناقد وتوسيع المدارك، وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة، وتعزيز الوعى الثقافى لدى الطلاب منذ صغرهم، وتوسيع آفاق تفكيرهم، يأتى ذلك تماشيًا مع إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2019 عام التعليم، واتساقًا مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذى يهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

ويشهد الحفل الختامى، الذى سيقام بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربي، والتى انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لها فى الفترة من 31 مارس 2019 إلى 2 أبريل الحالي، بمشاركة 27 مديرية تعليمية.

وشارك فى المسابقة هذا العام 9 مليون و424 ألفًا و374 طالبًا على مستوى الجمهورية، حيث تمت التصفية الأولى على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك التصفية الثانية على مستوى المديريات التعليمية وأسفرت عن فوز 1188 طالب وطالبة بمعدل 44 طالب وطالبة من كل مديرية، وتم عقد التصفية النهائية على مستوى الجمهورية لـ 648 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بمعدل 24 طالب وطالبة من كل مديرية.

جدير بالذكر أن "تحدى القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربى أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربي، ويأخذ التحدى شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها فى جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتى تُعقد فى دبى سنوياً فى شهر أكتوبر.