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"التعليم" تعلن ضوابط امتحانات مايو للصف الأول الثانوى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:59 م
"التعليم" تعلن ضوابط امتحانات مايو للصف الأول الثانوى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
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أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، خطابًا موجهًا إلى المديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالاختبارات الإلكترونية للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، وذلك في ضوء توجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ونص الخطاب على عدم  تسكين طلاب "المدارس الخاصة، المعاهد القومية، المنازل، الخدمات" على المدارس المحددة كمقار تقدير حتى يتسنى إجراء التقدير عقب انتهاء الفترة الصباحية بذات المدارس وتسكينهم بمدارس حكومية أخرى مزودة بالبنية التكنولوجية اللازمة.

كما طالب الخطاب المديريات التعليمية بتوفير أجهزة التابلت لطلاب المنازل وتوزيعها على الطلاب أثناء بدأ الاختبار يوميًا وجمعها عقب انتهاء الاختبار وذلك على سبيل العهدة، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

كما شدد على ضرورة التنبيه على مديرو الإدارات التعليمية للتأكد من جاهزية المدارس الحكومية بالبنية التكنولوجية المطلوبة لأداء الاختبار الإلكتروني لتمكين الطلاب من أداء الاختبارات إلكترونيًا.

كما طالب بأهمية التأكيد على جميع الطلاب من التأكد من جاهزية أجهزة التابلت الخاصة بهم، وإزالة العقبات التي تحول دون جاهزية التابلت؛ حيث أن جاهزية التابلت تقع على مسئولية الطالب، موضحًا أن تقدير المواد الدراسية للاختبارات سيبدأ يوم 22 مايو المقبل.


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امتحان مايو الإلكترونى لأولى ثانوى

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