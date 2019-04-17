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التعليم تعلن حصول المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:21 م
التعليم تعلن حصول المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولى المدرسة الدولية الحكومية
كتب ـ محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حصول المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولى للبكالوريا الدولية IB لبرنامج السنوات المتوسطة من منظمة البكالوريا الدولية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعد أولى المدارس الحكومية الدولية بالشرق الأوسط وإفريقيا التي تنال هذا الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائى والمتوسط وشهادة الأيزو 9001، مضيفة أن المدرسة منذ افتتاحها محل إشادة محلية ودولية لريادتها في مجال الدمج الكلي تطبيقًا لتوجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، حيث إنها في 5 سنوات قد نالت اعتماد البرنامج الابتدائى والبرنامج المتوسط وشهادة الأيزو 9001 من BSI " منظمة الجودة البريطانية" و شهادة تميز للدمج من عدة منظمات أهلية ووزارة التضامن.

وأشارت إلى أن المدرسة تستعد للحصول على اعتماد برنامج الدبلومة خلال 6 شهور لتصبح كل البرامج معتمدة فى إنجاز غير مسبوق، موضحة أن المدارس الدولية الحكومية تحظى برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

يذكر أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، تم افتتاحها عام 2014 بناء على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية  IBO والمؤسسة الراعية مدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تتبع مباشرة مكتب قطاع التعليم العام).


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