التعليم تشارك فى فعاليات منتدى الطاقة الذرية الحادى عشر Atomexpo-2019

كتب ــ محمود طه حسين

شارك الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في فعاليات منتدى الطاقة الذرية الحادي عشرAtomexpo-2019 ، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية فى الفترة من 15 إلى 16 أبريل الجارى، والذى تنظمه شركة "روس أتوم" الروسية التى تقوم بإنشاء أول محطة نووية مصرية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وتضمن المنتدى العديد من الجلسات النقاشية بين ممثلي الجهات الدولية المنظمة لتكنولوجيا الطاقة النووية وخبراء الصناعة التى تتضمن مراحل انشاء المحطات النووية، وكيفية تأهيل الموارد البشرية اللازمة للتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى التطبيقات المستحدثة والجديدة للطاقة الذرية.

وتحدث مجاهد، فى جلسة عنوانها "الأجيال النووية الجديدة.. شراكة من أجل التطور"، عن تاريخ إنشاء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، والتي أنشئت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الكهرباء والطاقة، حيث أبرز التصميم المميز لمبانى ومنشآت المدرسة ومعاملها وبنيتها الأساسية بما تتضمنه من برامج دراسية تم تصميمها لإكساب الطلاب الجدارات المهنية اللازمة لتأهيل الخريجين للعمل في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، واحتوائها على فندق مجهز على أعلى مستوى لإعاشة الطلاب وضمان راحتهم، كما عرض آليات اختيار الطلاب للالتحاق بهذه المدرسة الفنية الفريدة، مشيراً إلى تسابق الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الإعدادية للالتحاق بها.

وتم عرض فيلم قصير عن المدرسة تحدث خلاله بعض طلابها عن أسباب تفضيلهم الالتحاق بها دون غيرها، وطموحاتهم وآمالهم في المستقبل للعمل في أول محطة نووية مصرية بعد تخرجهم، وقد لاقت تجربة مدرسة الضبعة اهتماماً كبيراً واستقبالاً طيباً من الحضور.

وأجرى عدد من محطات التليفزيون الروسية مقابلات مع نائب الوزير تحدث فيها عن أهمية تنويع مصادر الطاقة في مصر، وعن السياسة الحكيمة التي اتبعتها الحكومة المصرية بالمبادرة بإنشاء مدرسة فنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في وقت مبكر قبل تاريخ التشغيل الفعلي لأول مفاعل، وذلك لضمان توفر الموارد البشرية المؤهلة واللازمة عند بدء التشغيل التجاري، ويشار إلى أن هذا الإجراء يتوافق تماماً مع توصيات الجهات الدولية المنظمة لصناعة وتكنولوجيا الطاقة النووية بشأن أنسب السياسات المتبعة لتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن المعرض المصاحب للمنتدى تنظمه "روس أتوم" سنوياً منذ 11 عاما، لتعرض فيه أحدث ما توصلت إليه من تقنيات في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، وكذا التطور في إنشاء المحطات النووية التي تقوم الشركة بإنشائها في البلدان المختلفة حول العالم، والتطبيقات الجديدة للطاقة الذرية في مجالات الطب والزراعة وغيرها، كما يحتوى المعرض أيضاً على عروض الخدمات التقنية التي يمكن أن تقدمها الشركات والمؤسسات العالمية التي تتعاون مع شركة "روس أتوم" في بناء المحطات النووية.