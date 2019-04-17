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البيئة تنظم ندوات عن إعادة تدوير المخلفات وفرص عمل للمرأة فى الصعيد

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:54 ص
البيئة تنظم ندوات عن إعادة تدوير المخلفات وفرص عمل للمرأة فى الصعيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقنا دورة تدريبية وورشة عمل حول الاستثمار البيئى واعادة تدوير المخلفات المنزلية لسيدات وفتيات قنا بمركز شباب الاوسط قمولا بشلاو، بهدف دمج المرأة في العمل البيئى بعدة أشكال منها التدريب على اعادة تدوير المخلفات للحد من ظواهر التلوث البيئى ورفع الوعى حول القضايا البيئية وايجاد فرص عمل من المشروعات القائمة على اعادة التدوير.

وتناولت الدورة التعريف بمخاطر تلوث البيئة ومصادرها ، وانواع المخلفات وطرق التخلص منها وكيفية الاستفادة منها، كما تم تقديم افلام وثائقية لتجارب ناجحة في مجال تدوير المخلفات، بعض الأعمال اليدوية فى زراعة الأسطح، واعادة تدوير الورق وبعض انواع فوارغ البلاستيك  والصفائح فى صناعة العرائس وأوانى المنزلية والمقالم المكتبية.

 

 

 


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وزارة البيئة

اعادة التدوير

تدوير المخلفات

البلاستيك




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