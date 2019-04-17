البورصة تغرم 7 شركات 65 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

كتب ـ هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، تغريم 7 شركات 65 ألف جنيه لمخالفتها بعض مواد قواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها، وأن تسدد الغرامات خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بالقرار، وعلى أن يعاد عرض موقفها فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

وتوزعت الغرامات بين الشركة العربية للصناعات الهندسية بقيمة 5 آلاف جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة42 من الإجراءات التنفيذية، و10 آلاف جنيه لكل من، شركات البدر للبلاستيك، الأهرام للطباعة والتغليف، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جينيال تورز، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، لمخالفة المادة 32 و 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 و64 من الإجراءات التنفيذية،

كما قررت، مخاطبة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، للتأكيد على إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 28 فبراير الماضى، فور صدوره وقبل اول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.