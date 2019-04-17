البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

كشف الدكتور محمد غريب،أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الدقيقة السادسة وأربعين بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل.

وأوضح أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه سيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم السبت 4 مايو المقبل فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية .

وأشار غريب، إلى أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم فى مكة المكرمة بـ22 دقيقة وفى القاهرة بـ25 دقيقة، وبذلك يكون يوم الأحد 5 مايو المقبل هو المتمم لشهر شعبان، وتكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيا يوم الاثنين 6 مايو المقبل فلكيا.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التى ينظمها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حول رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بمقر المعهد .

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، ويحاضر فيها عدد من الأساتذة والخبراء المتخصصين بعلوم الفلك وأبحاث الشمس بالمعهد .

ويشارك فى الندوة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، والدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد والدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بمعهد الفلك، وممثلين عن دار الإفتاء وهيئة المساحة.