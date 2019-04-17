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البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية ..اليوم

الأربعاء، 17 أبريل 2019 12:00 ص
البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية ..اليوم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام
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يلقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك فى السادسة مساء.

كان البابا تواضروس قد دأب على اختيار قضية من الكتاب المقدس، تتناسب مع اناجيل صوم القيامة كموضوع لعظته الأسبوعية، فقد ذكر البابا من قبل قصة الابن الضال وأحد التناصير فى عظته، وكذلك القى البابا عظة أخرى عن "المفلوج" وهى كلها موضوعات ترتبط بآحاد الصوم الكبير.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

 


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عظة البابا تواضروس

الكاتدرائية

القيامة




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