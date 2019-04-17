الاقتصاد الصينى يسجل نموا بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من 2019

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أعلنت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، أن الاقتصاد الصينى سجل نموا بواقع 6.4% على أساس سنوى خلال الربع الأول من العام الجارى.

وذكرت المصلحة - فى أحدث بيانات نشرتها اليوم الأربعاء، أن إجمالى الناتج المحلى فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 بلغ 21.34 تريليون يوان (نحو 3.18 تريليون دولار).

وأشارت المصلحة إلى أن استثمارات الأصول الثابتة فى الصين نمت بنسبة 6.3% على أساس سنوى فى الفترة ذاتها، لتبلغ 10.18 تريليون يوان (حوالى 1.5 تريليون دولار)، ولفتت إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت زيادة بنسبة 6.4% على أساس سنوى.