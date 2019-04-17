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الإمارات تشيد بقرار ترامب استخدام حق النقض ضد قرار للكونجرس بشأن حرب اليمن

الأربعاء، 17 أبريل 2019 05:01 ص
الإمارات تشيد بقرار ترامب استخدام حق النقض ضد قرار للكونجرس بشأن حرب اليمن وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وكالات الأنباء
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أشاد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش باستخدام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس كان يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية فى الحرب التى يخوضها التحالف بقيادة السعودية فى اليمن.

وقال قرقاش على تويتر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربى فى اليمن إشارة إيجابية"، وأضاف أن القرار "استراتيجى وجاء فى الوقت المناسب".

وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار الكونجرس.

وقال ترامب فى الرسالة التى أعلن فيها استخدام الفيتو "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتى الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، فى الوقت الحالى وفى المستقبل".

 


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