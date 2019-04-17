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الإعدام شنقاً لزوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج بالتجمع الخامس

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:54 م
الإعدام شنقاً لزوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج بالتجمع الخامس محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بمعاقبة زوجة وعشيقها، بالإعدام شنقاً، لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى.
 
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد عبد المنعم ومحمد أبو كريشة ومحمد الشامي، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهم "محسن ج. ر."، عامل، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد م. ع."، بعلم المتهمة الثانية "هديل أ. ع."، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه لإتمام زيجته من المتهمة الثانية، بعدما عاشرها معاشرة الأزواج حال حياة زوجها المجنى عليه، ووزعا الأدوار فيما بينهما، مستخدما المتهم الأول سلاحا ناريا "بندقية آلية"، وقصده فى محل سكنه، وأطلق صوب رأسه عيارا ناريا أرداه قتيلا.
 
 
 
 
 
 
 

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